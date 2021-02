GF Vip: i look delle protagoniste della scorsa puntata (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto le partecipanti indossare abiti strepitosi. Nell’articolo i look più sorprendenti La puntata del grande fratello Vip del 15 febbraio ha visto letteralmente sfilare le protagoniste in studio. Al centro della scena Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci, invitate da Alfonso Signorini a sfilare per mostrae la loro eleganza. Antonella Elia indossava un abito a palloncino con le spalle scoperte. Sterro in vita, l’abito si allargava per poi ristringersi alla fine, arrivando a metà gamba, creando un effetto voluminoso che dona particolarmente al brio della Elia. Il fondo nero e una fantasia a fiori lo rendevano particolarmente elegante. Il vestito è firmato Gabriele Fiorucci, mentre a completare il look, un paio di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche l’ultimadel Grande Fratello Vip ha visto le partecipanti indossare abiti strepitosi. Nell’articolo ipiù sorprendenti Ladel grande fratello Vip del 15 febbraio ha visto letteralmente sfilare lein studio. Al centroscena Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci, invitate da Alfonso Signorini a sfilare per mostrae la loro eleganza. Antonella Elia indossava un abito a palloncino con le spalle scoperte. Sterro in vita, l’abito si allargava per poi ristringersi alla fine, arrivando a metà gamba, creando un effetto voluminoso che dona particolarmente al brioElia. Il fondo nero e una fantasia a fiori lo rendevano particolarmente elegante. Il vestito è firmato Gabriele Fiorucci, mentre a completare il, un paio di ...

infoitcultura : Gf Vip: il look di Giulia Salemi nella diretta del 15 febbraio - lillydessi : #Aurora #Ramazzotti, #minigonna e #accessori #firmati per l'#uscita in #compagnia #look #vip #moda - Lookdavip… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: ecco il look di stasera al GF Vip 5 - zazoomblog : Dayane Mello al GF Vip anche Signorini abbagliato dal look: quanto vale ‘solo’ il top di piume - #Dayane #Mello… - Novella_2000 : L’abito di Dayane costa più di 3000 euro: ecco il brand #GFvip -