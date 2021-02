Gattuso disperato | al prossimo infortunio | tornerà a giocare

infoitsport : Napoli-Juventus, Gattuso disperato: altri due big out -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso disperato

Calciopolis

Fischiano un rigore a Chiellini, Insigne lo segna e Pirlo se ne lamenta. Il quasi esoneratoè a - 9 dalla capolista (con una partita in meno) Il rigore di Insigne si può riavvolgere ...:...... infine Morata nel finale da due passi: Meret respinge tutto , specie nel finale in cui i bianconeri provano l'assaltoalla ricerca del pari. Alla finebatte l'amico Pirlo, e ...Rino Gattuso ha avuto il merito di vincere sotto ogni punto di vista contro la Juventus di Andrea Pirlo. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il grande sacrificio in fase difensiva è stata la c ...Italo Cucci. Non si piaceva più, Gattuso, soffriva l’ambigua solidarietà e commiserazione di De Laurentiis, la carità pelosa di pochi disperati supporter: s’è tolto la bar ...