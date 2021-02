Future USA positivi. Rialzi per settore bancario e petrolifero (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione del pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari e sono positivi su una ripresa dell’economia mondiale. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,54% a 31.565 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,47% a 3.949 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,49% a 13.872 punti. In positivo sia il settore bancario che quello energetico, comparti sensibili all’andamento generale dell’economia. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Bank of America sono in rialzo tra l’1,2% e l’1,5% negli scambi pre-apertura spinti dal fatto che i titoli del Tesoro USA a 10 anni hanno toccato il loro ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione del pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari e sonosu una ripresa dell’economia mondiale. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,54% a 31.565 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,47% a 3.949 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,49% a 13.872 punti. In positivo sia ilche quello energetico, comparti sensibili all’andamento generale dell’economia. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Bank of America sono in rialzo tra l’1,2% e l’1,5% negli scambi pre-apertura spinti dal fatto che i titoli del Tesoro USA a 10 anni hanno toccato il loro ...

internaeco : I dati sull’economia #USA lasciati in eredità dall’Amministrazione #Trump pesano su tutte le future scelte della nu… - dualipaccess : RT @dua_italia: ?? | Future Nostalgia - The Moonlight Edition: • 4 #1 su iTunes — #9. UK — #11. USA — Top10 in 9 Paesi — Top50 in 18 Paesi… - dua_italia : ?? | Future Nostalgia - The Moonlight Edition: • 4 #1 su iTunes — #9. UK — #11. USA — Top10 in 9 Paesi — Top50 in 1… - CollinsRhis : Future USA DC senator. - AleGnocchi : RT @giorgiogilestro: @VisonaNicola Ripeto, non voglio entrare nel merito. Voglio soltanto indicare la fallacia logica visto che la stessa f… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi. Rialzi per settore bancario e petrolifero

I future USA sono in rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione del pacchetto di aiut i da 1.900 miliardi di dollari e ...

'Non sprechiamo la crisi, allineare Pnrr con Green Deal'

A Draghi abbiamo portato l'appello dei Fridays for Future che si volevano rivolgere al presidente ... Read More World Usa: Anthony Fauci, 'Avevo paura di ammalarmi alla Casa Bianca' 16 Febbraio 2021 "...

Future USA positivi. Rialzi per settore bancario e petrolifero Il Messaggero Future USA positivi. Rialzi per settore bancario e petrolifero

I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione ...

CasaGin start up più innovativa, dall’Mit di Boston il premio per i tessuti bio

Il primo tessuto che ha utilizzato è stato Tencel, realizzato con una fibra ricavata dal legno di faggio e di eucalipto. Poi sono arrivati altri materiali come l'Econyl, derivato dal recupero delle re ...

sono in rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione del pacchetto di aiut i da 1.900 miliardi di dollari e ...A Draghi abbiamo portato l'appello dei Fridays forche si volevano rivolgere al presidente ... Read More World: Anthony Fauci, 'Avevo paura di ammalarmi alla Casa Bianca' 16 Febbraio 2021 "...I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Gli analisti vedono di buon occhio i progressi nel processo di approvazione ...Il primo tessuto che ha utilizzato è stato Tencel, realizzato con una fibra ricavata dal legno di faggio e di eucalipto. Poi sono arrivati altri materiali come l'Econyl, derivato dal recupero delle re ...