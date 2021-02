Dici lockdown e scoppia la rissa tra virologi (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ipotesi serrata spacca il mondo scientifico. Ricciardi, consulente di Speranza, guida la linea dura. Bassetti alla testa della fronda Leggi su quotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ipotesi serrata spacca il mondo scientifico. Ricciardi, consulente di Speranza, guida la linea dura. Bassetti alla testa della fronda

