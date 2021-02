D’Amato: a metà marzo si parte con carceri (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Successivamente alle forze dell’ordine e al personale scolastico e universitario, intorno a meta’ marzo ci sara’ una particolare categoria individuata dal piano nazionale e cioe’ il mondo delle carceri, sia il personale della polizia penitenziaria sia i detenuti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella competente commissione della Pisana sulle vaccinazioni anti Covid nel Lazio. “Speriamo per quella data di avere a disposizione ulteriori vaccini che stanno completando il percorso autorizzativo, mi riferisco in particolare al vaccino Johnson and Johnson che, secondo autorevoli indiscrezioni che abbiamo raccolto, dovrebbe essere disponibile per quel periodo”, ha aggiunto D’Amato. “Questo vaccino e’ molto simile a quello di Astrazeneca ma non ha bisogno della dose ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Successivamente alle forze dell’ordine e al personale scolastico e universitario, intorno a meta’ci sara’ una particolare categoria individuata dal piano nazionale e cioe’ il mondo delle, sia il personale della polizia penitenziaria sia i detenuti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, parlando nella competente commissione della Pisana sulle vaccinazioni anti Covid nel Lazio. “Speriamo per quella data di avere a disposizione ulteriori vaccini che stanno completando il percorso autorizzativo, mi riferisco in particolare al vaccino Johnson and Johnson che, secondo autorevoli indiscrezioni che abbiamo raccolto, dovrebbe essere disponibile per quel periodo”, ha aggiunto. “Questo vaccino e’ molto simile a quello di Astrazeneca ma non ha bisogno della dose ...

