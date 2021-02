(Di martedì 16 febbraio 2021) “Un uso che può rappresentare una possibilità”. I“Serm” (Modulatori Selettivi del Ricettore Estrogenico) utilizzati nella curailalsarebberonel contrastare l’infezione daCov 2 e il successivo sviluppo del virus. Il dato emerge da unocondotto dalle ricercatrici Monica Montopoli (Veneto Institute of Molecular Medicine -Università di Padova) e Arianna Calcinotto (Istituto oncologico di ricerca di Bellinzona) su una popolazione femminile di 51.060 donne, con età media di 56 anni, testate per l’infezione in Veneto tra il 22 febbraio e il 1 aprile del 2020. Loè stato pubblicato dalla rivista Annals of Oncology ed è il risultato della stretta collaborazione tra il Vimm, il Registro ...

Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - Adnkronos : #Covid, scoperte 7 nuove varianti negli #Usa: lo studio - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, lo studio: “Farmaci contro il tumore al seno potenzialmente efficaci contro Sars Cov 2” - fattoquotidiano : Covid, lo studio: “Farmaci contro il tumore al seno potenzialmente efficaci contro Sars Cov 2” - clikservernet : Covid, lo studio: “Farmaci contro il tumore al seno potenzialmente efficaci contro Sars Cov 2” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio

... diretto dalla presidenza della Bce, che in un rapporto sulle ricadute per la stabilità finanziaria delle misure antielenca una serie di raccomandazioni. Lomostra che le riposte ...Legale Grolla Crisi d'impresa e- 19 Cosa recita la normativa e come attuarla LEGGI Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi Rifiuti radioattivi, ...L’Emilia-Romagna ha concluso il primo studio sulla diffusione della cosiddetta “variante inglese” del Coronavirus: dei 204 campioni su cui è stata effettuata l’analisi, raccolti da Piacenza a Rimini i ...Per contrastare la diffusione delle varianti due aziende farmaceutiche valutano la combinazione di due anticorpi monoclonali diversi ...