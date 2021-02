Covid in Campania, la curva torna all’8%: il bollettino di oggi 16 febbraio (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono poco più di mille i positivi del giorno nel bollettino di oggi, 16 febbraio, in Campania. I test effettuati sono 14mila. torna dunque all’8% il tasso di incidenza dei positivi in Campania. Purtroppo ancora si registrano 17 deceduti, di cui 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Cala anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono poco più di mille i positivi del giorno neldi, 16, in. I test effettuati sono 14mila.dunqueil tasso di incidenza dei positivi in. Purtroppo ancora si registrano 17 deceduti, di cui 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. Cala anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - condorbox : Covid Campania, 1.135 nuovi contagi e 17 morti: bollettino #news - salernotoday : Covid-19: 1.135 nuovi contagi e altri 17 decessi in Campania, i dati a Cava - positanonews : Covid in Campania: oggi 1.135 positivi e 17 morti - ottopagine : Covid-19 in Campania: 1.135 i nuovi positivi -