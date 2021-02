Cortina 2021 | l' ira di Federica Brignone dopo il parallelo | «Questo regolamento è ingiusto»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 16 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino – Per una campionessa che gioisce ve n’è una che si arrabbia e che prova a spiegare le sue ragioni., che della sfera di cristallo overall è la sacerdotessa, vorrebbe avere un’altra sfera di cristallo per capire che cosa sia successo: «, sono arrabbiatissima», si sfoga con i taccuinil’eliminazione nella gara parallela che ha assegnato la medaglia d’oro ex aequo a Marta Bassino e Katharina Liensberger. C’è tutta la gioia per la medaglia della compagna e per il primo sigillo per l’Italia, madebutto delin una gara iridata proprio non le va giù: «Una gara indecente, soprattutto in un Mondiale», le parole della ...