Controlli litorale | due arresti per spaccio e due denunce

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia che nella giornata di ieri hanno arrestato 2 persone, denunciandone una terza e sequestrato oltre 50 grammi di droghe di vario genere, fra cocaina, hashish e crack. Ulteriori 9 soggetti sono stati segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Acilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 24enne del posto. I militari, dopo aver notato un insolito andirivieni dall’abitazione occupata dal giovane, hanno fatto irruzione nell’appartamento. All’interno, i Carabinieri hanno sorpreso il malfattore, rinvenendo circa 18 grammi di hashish, nonche’ tutto il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga. Il pusher, che ...

