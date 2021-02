Cibo salutare? Un must anche quando si è troppo impegnati

Leggi su newsagent

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le vostre giornate sono scandite da impegni, brevi pause pranzo, e non avete tempo per cucinare? Non preoccupatevi, vi possiamo fornire dei consigli per mangiare bene ed in modo sano. Portare in tavola tre pasti sani giornalmente sembra un’aspirazione nobile, in teoria, ma per la maggior parte di noi, capire come mangiare in modosi ha l’agenda piena di impegni non sembra così facile.ci si deve muovere tra lavoro, bambini, famiglia, amici e tutti gli impegni scanditi durante la giornata, molto spesso ci si chiede come trovare il tempo per ordinared’asporto, figuriamoci pensare di cucinare tre pasti dalla A alla Z. Ci sono dei trucchi salva tempo, che ci permettono di preparare in modo rapido dei piatti equilibrati, così da evitare di cedere alla tentazione di ricorrere al ...