Casalino: “Draghi parli di più, silenzio fa venire fuori un’immagine litigiosa governo” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici“.Così il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte Rocco Casalino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. CONTE DIVERSO DA TUTTI, ORA TORNERÀ A FIRENZE A INSEGNARE Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici“.Così il portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte Rocco Casalino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. CONTE DIVERSO DA TUTTI, ORA TORNERÀ A FIRENZE A INSEGNARE

lucianonobili : “Se di giustizia si occupa Marta Cartabia e non Bonafede, se la scuola non è più in mano al dream team dei banchi a… - Agenzia_Italia : I consigli di Rocco Casalino a Mario Draghi - La7tv : #ottoemezzo I consigli di Rocco Casalino a Mario Draghi: 'Riuscirà a far tacere i leader dei vari partiti politici?… - VDBalsamo1 : RT @fenice_risorta: Adesso possiamo chiudere Gruber chiede a Casalino che consiglio darebbe a Draghi...?????????? - ManricoMaci : RT @Mysterytrains: Gruber che chiede a Casalino che consigli darebbe a Draghi è ' l'infima lacuna dell'Universo' del giornalismo -