Altro che Reddito di cittadinanza. Falsi invalidi come se piovesse. Da Nord a Sud dilagano le truffe e i raggiri all’Inps. Ma per i media lo scandalo è solo il sussidio M5S (Di martedì 16 febbraio 2021) Chissà cosa dirà chi sembra sostenere che le truffe riguardano il solo Reddito di cittadinanza e che per questo tale strumento deve essere cancellato dalla faccia della terra. Già perché ieri non uno ma addirittura due scandali dimostrano il contrario, ossia che i raggiri non risparmiano niente e nessuno. Il primo è l’inchiesta della Procura di Roma che ha scoperto un’associazione per delinquere dedita all’ottenimento di invalidità civile e al riconoscimento della Legge 104/1992 a favore di soggetti senza diritto. Fatti per i quali i militari del Nas della Capitale hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio, per la durata di 6 mesi, nei confronti di due persone ed effettuato 33 decreti di perquisizione. Dall’indagine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Chissà cosa dirà chi sembra sostenere che leriguardano ildie che per questo tale strumento deve essere cancellato dalla faccia della terra. Già perché ieri non uno ma addirittura due scandali dimostrano il contrario, ossia che inon risparmiano niente e nessuno. Il primo è l’inchiesta della Procura di Roma che ha scoperto un’associazione per delinquere dedita all’ottenimento dità civile e al riconoscimento della Legge 104/1992 a favore di soggetti senza diritto. Fatti per i quali i militari del Nas della Capitale hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio, per la durata di 6 mesi, nei confronti di due persone ed effettuato 33 decreti di perquisizione. Dall’indagine ...

borghi_claudio : @baun_cla90 @Cartabellotta Non so se sia mai stato in montagna ma per arrivarci la stragrande maggioranza delle per… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - chetempochefa : 'I social sono un mondo, il giornalismo è un altro mondo. E il giornalismo che si alimenta dei social muore.' Mich… - maremmacane_ : @tzstanaccount__ Io personalmente la voto perché in questo momento è l'unico sostegno che ha Dayane in casa. Con gl… - CorvinoSantino : @marieta99044909 Non è che Brunetta possa cambiare opinione nel giro di pochi mesi La realtà è che il ministro ODIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Sudan. Meriam e la Sharia, storia di una donna cristiana perseguitata

... pagine 160, euro 16) che Antonella Napoli, inviata nel Sudan del dittatore Omar Hassan al - Bashir, ha scritto sulla sua esperienza segnata da momenti drammatici. L'autrice seguì tra l'altro le ...

WEC - Corvette ritorna: in programma Portimao, Spa - Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans

... tra l'altro, tra la 12 Ore di Sebring (del prossimo mese) e la 6 Ore di Watkins Glen (di giugno) c'è un ampio divario di tempo per poter organizzare il programma, specificando che le tappe di Mid - ...

Altro che ‘governo dei migliori’: ecco quello senz’anima Il Fatto Quotidiano Inter, Eriksen o Vidal? Il dubbio di Conte verso il derby

Un derby che può valere un pezzo di scudetto, quello tra Milan e Inter domenica pomeriggio. Conte studierà le opzioni e scioglierà i dubbi per un derby che dopo tanti anni può significare anche un pez ...

Tre giovani mondi sotto il segno di Eridano

Utilizzando i dati di tre satelliti della Nasa, un team di astronomi ha scoperto altrettanti pianeti caldi più grandi della Terra in orbita attorno a Toi 451, una stella simile al Sole, anche se molto ...

... pagine 160, euro 16)Antonella Napoli, inviata nel Sudan del dittatore Omar Hassan al - Bashir, ha scritto sulla sua esperienza segnata da momenti drammatici. L'autrice seguì tra l'le ...... tra l', tra la 12 Ore di Sebring (del prossimo mese) e la 6 Ore di Watkins Glen (di giugno) c'è un ampio divario di tempo per poter organizzare il programma, specificandole tappe di Mid - ...Un derby che può valere un pezzo di scudetto, quello tra Milan e Inter domenica pomeriggio. Conte studierà le opzioni e scioglierà i dubbi per un derby che dopo tanti anni può significare anche un pez ...Utilizzando i dati di tre satelliti della Nasa, un team di astronomi ha scoperto altrettanti pianeti caldi più grandi della Terra in orbita attorno a Toi 451, una stella simile al Sole, anche se molto ...