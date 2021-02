Zenga, sta iniziando qualcosa con Rosalinda Cannavò al Grande Fratello. Ma lei… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mezzo bacio e mille lacrime. Al Grande Fratello Vip potrebbe essere nata una storia d'amore. O almeno così sembra. Lui è Andrea Zenga, lei è l'attrice Rosalinda Cannavo. Il figlio dell'ex portiere nelle scorse ore ha dichiarato alla donna di sentire qualcosa per la giovane. Ma lei è fidanzata da anni e nonostante con il suo uomo siano in crisi da un po' di tempo, vorrebbe rispettare la sua storia.caption id="attachment 112251" align="alignnone" width="716" Mediaset Play/captionNelle ultime però Rosalinda e Zenga sono stati molto vicini. Un lungo abbraccio, silenzi e un mezzo bacio. Lei è andata in crisi, è scoppiata in un pianto liberatorio sulla spalla di Stefania Orlando che le ha detto: "Se stai facendo quello che senti allora non ti devi sentire in colpa di nulla. ... Leggi su golssip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mezzo bacio e mille lacrime. AlVip potrebbe essere nata una storia d'amore. O almeno così sembra. Lui è Andrea, lei è l'attriceCannavo. Il figlio dell'ex portiere nelle scorse ore ha dichiarato alla donna di sentireper la giovane. Ma lei è fidanzata da anni e nonostante con il suo uomo siano in crisi da un po' di tempo, vorrebbe rispettare la sua storia.caption id="attachment 112251" align="alignnone" width="716" Mediaset Play/captionNelle ultime peròsono stati molto vicini. Un lungo abbraccio, silenzi e un mezzo bacio. Lei è andata in crisi, è scoppiata in un pianto liberatorio sulla spalla di Stefania Orlando che le ha detto: "Se stai facendo quello che senti allora non ti devi sentire in colpa di nulla. ...

