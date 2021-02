Zawe Ashton sarà l’antagonista di Captain Marvel 2

(Di lunedì 15 febbraio 2021)a interpretare la villain di2. Il secondo capitolo della serie cinematografica che, all’interno delCinematic Universe, segue le vicende della supereroina interpretata da Brie Larson è attualmente in fase di pre-produzione e iniziano dunque a delinearsi con più chiarezza alcuni dettagli. Oltre al ritorno di Larson e alla regia assegnata alla giovane Nia DaCosta, già a capo dell’imminente reboot di Candyman, ora sappiamo cheappuntoa partecipare alla pellicola nei panni deldell’eroica Carol Danvers. L’attrice britannica si è distinta negli ultimi anni in film thriller o di genere come Greta, Velvet Buzzshaw e in particolare Animali notturni del regista e stilista Tom ...

Come rumoreggiato qualche giorno fa, è stata ufficialmente scelta per interpretare la cattiva della pellicola: lo riporta in esclusiva l'autorevole Deadline. Al momento non è chiaro ... L'attrice sarebbe stata scelta per interpretare il ruolo di main villain in Captain Marvel 2 Secondo Deadline i Marvel Studios avrebbero scelto per interpretare il ruolo dell'... Molte le ipotesi sulla sua possibile identità Sarà Zawe Ashton a interpretare la villain di Captain Marvel 2. Deadline (via SHH) riporta che Zawe Ashton è stata scelta come villain per Captain Marvel 2. Tuttavia, ulteriori dettagli sul ruolo dell'attrice non sono stati ancora rivelati. La Ashton ha recitato i ...