Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 19:45 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 19.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GRADUALE DIMINUZIONE, TUTTAVIA CI SONO ANCORA ALCUNI DISAGI. RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma-L’AQUILA. E PROPRIO LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA FL4 Roma VELLETRI; I TRENI HANNO REGISTRTATO RITARDI FINO A 30 MINUTI. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 19.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN GRADUALE DIMINUZIONE, TUTTAVIA CI SONO ANCORA ALCUNI DISAGI. RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA A24-L’AQUILA. E PROPRIO LUNGO IL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, E’ TORNATA REGOLARE LA CIRCONE SULLA LINEA FL4VELLETRI; I TRENI HANNO REGISTRTATO RITARDI FINO A 30 MINUTI. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità sulla Portuense il traffico è rallentato anche tra via del Trullo e via del Ponte Pisano - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico molto intenso sul tratto urbano dell'A24, tra via Fiorentini e Tangenziale Est. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso sul tratto urbano dell'A24, tra via Fiorentini e Tangenziale Est. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-02-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 02 - 2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... DUE GLI INCIDENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA - L'AQUILA; FILE DUNQUE TRA IL RACCORDO E TOR ...

Rifiuti a Roma, Cavallari (Misto): troppe criticità su impianto compostaggio a Casal Selce

intende realizzare, nel Comune di Roma, per produrre compost di qualità a partire da rifiuti urbani ... altro impatto gravoso, insieme ai camion dell'ama, su una viabilità priva di un progetto di ...

«LA GIUNTA PARCAROLI HA DESTINATO CONSISTENTI RISORSE AL CAMPOSANTO» Corriere Adriatico DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... DUE GLI INCIDENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24- L'AQUILA; FILE DUNQUE TRA IL RACCORDO E TOR ...intende realizzare, nel Comune di, per produrre compost di qualità a partire da rifiuti urbani ... altro impatto gravoso, insieme ai camion dell'ama, su unapriva di un progetto di ...