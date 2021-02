Verona, Barak: «Il mio gol come quello di Drogba al Bayern Monaco» (Di martedì 16 febbraio 2021) Antonin Barak si prende la scena di Verona-Parma con il gol numero mille della storia scaligera in Serie A: ecco le parole del centrocampista Antonin Barak si prende la scena di Verona-Parma. Ecco le sue dichiarazioni dopo il gol di testa contro il Parma (il numero 1000 della storia del Verona) ai microfoni di Sky Sport. «Quando ho segnato di testa mi è venuto in mente il gol di Drogba in finale di Champions. Ringrazio Dimarco che mi ha messo una bellissima palla ma ho avuto anche un po’ di fortuna». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Antoninsi prende la scena di-Parma con il gol numero mille della storia scaligera in Serie A: ecco le parole del centrocampista Antoninsi prende la scena di-Parma. Ecco le sue dichiarazioni dopo il gol di testa contro il Parma (il numero 1000 della storia del) ai microfoni di Sky Sport. «Quando ho segnato di testa mi è venuto in mente il gol diin finale di Champions. Ringrazio Dimarco che mi ha messo una bellissima palla ma ho avuto anche un po’ di fortuna». Leggi su Calcionews24.com

