Vaccini, via alle prenotazioni web in Liguria: oggi e domani solo i novantenni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dalla mattina di martedì 16 febbraio attivo il numero verde e gli sportelli Cup. Gli anziani dei comuni non capoluoghi di provincia saranno contattati dall'amministrazione municipale. Lo stesso per i residenti alla Spezia

