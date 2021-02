Ufficiale: Luca Savelloni al Gubbio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuovo attaccante per il Gubbio. Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto in serata un accordo col il calciatore Luca Savelloni che dopo qualche giorno di allenamento con il gruppo ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 Giugno 2021 con la nostra società. Foto: Logo Gubbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuovo attaccante per il. Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto in serata un accordo col il calciatoreche dopo qualche giorno di allenamento con il gruppo ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 Giugno 2021 con la nostra società. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

