Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori sono ottimisti nei confronti di una ripresa globale, grazie al progresso delle campagne di vaccinazione e al piano di stimoli economici degli Stati Uniti. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,213. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.823,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,97%. Lieve calo dello spread, che scende a +90 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%. Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,39%, decolla Londra, con un importante progresso dell'1,80%, e sostenuta Parigi, con ...

