Stop sci, “a Sestriere 1.500 ragazzini e zero casi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stop allo sci fino al 5 marzo? ”A Sestriere dal 24 dicembre a metà febbraio abbiamo testato, con 1.500 ragazzini che si allenavano su 5 piste tra cui 2 olimpiche, che era tutto gestibile”. Lo dice all’Adnkronos Gianni Poncet, sindaco di Sestriere, all’indomani della decisione di fermare gli impianti di sci che anche in Piemonte avrebbero dovuto aprire oggi. “Non abbiamo avuto un caso di Covid né tra i ragazzini, né tra gli allenatori, né tra i genitori che accompagnavano”, racconta il primo cittadino della località dell’Alta ValSusa. ”Ad oggi, invece, tante belle parole sui ristori ma l’unico ristoro è quello che il Comune di Sestriere con soldi suoi è riuscito a destinare a operatori, albergatori, commercianti, maestri di sci. Per tutto il resto siamo fermi ad aspettare e pensiamo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021)allo sci fino al 5 marzo? ”Adal 24 dicembre a metà febbraio abbiamo testato, con 1.500che si allenavano su 5 piste tra cui 2 olimpiche, che era tutto gestibile”. Lo dice all’Adnkronos Gianni Poncet, sindaco di, all’indomani della decisione di fermare gli impianti di sci che anche in Piemonte avrebbero dovuto aprire oggi. “Non abbiamo avuto un caso di Covid né tra i, né tra gli allenatori, né tra i genitori che accompagnavano”, racconta il primo cittadino della località dell’Alta ValSusa. ”Ad oggi, invece, tante belle parole sui ristori ma l’unico ristoro è quello che il Comune dicon soldi suoi è riuscito a destinare a operatori, albergatori, commercianti, maestri di sci. Per tutto il resto siamo fermi ad aspettare e pensiamo a ...

