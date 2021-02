“Sono positivo anch’io”. Alessandro Sallusti col Covid, è lui stesso a parlarne. Le sue condizioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo vediamo spesso e volentieri come opinionista dei talk politici di tutte le tv italiane. Parliamo di Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che stamattina ha dichiarato: “Purtroppo Sono risultato positivo al tampone. Per fortuna Sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo”, così Sallusti all’Adkronos ha rivelato la sua positività al coronavirus. Il direttore de Il Giornale ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, che Sono buone e in alcun senso preoccupanti. La notizia della positività del direttore de Il Giornale è stata anticipata nelle scorse ore da un lancio dell’irriverente sito Dagospia, diretto da Roberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo vediamo spesso e volentieri come opinionista dei talk politici di tutte le tv italiane. Parliamo di, direttore de Il Giornale, che stamattina ha dichiarato: “Purtropporisultatoal tampone. Per fortunatotalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo”, cosìall’Adkronos ha rivelato la sua positività al coronavirus. Il direttore de Il Giornale ha rassicurato sulle suedi salute, chebuone e in alcun senso preoccupanti. La notizia della positività del direttore de Il Giornale è stata anticipata nelle scorse ore da un lancio dell’irriverente sito Dagospia, diretto da Roberto ...

