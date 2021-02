Scuola, Bianchi: “Su Maturità decido subito, poi voglio tutti in classe” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. Lo ha detto il neo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “In settimana decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla Maturità. – ha aggiunto Bianchi – Sono arrivato da un giorno, abbiate pietà. So che è stata già fatta una grande istruttoria e ho sempre rispetto per il lavoro realizzato da chi mi ha preceduto. In settimana decidiamo, i ragazzi stiano tranquilli”. “Partiamo dicendo che docenti e studenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. Lo ha detto il neo ministro all’Istruzione Patrizio, in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “In settimana decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla. – ha aggiunto– Sono arrivato da un giorno, abbiate pietà. So che è stata già fatta una grande istruttoria e ho sempre rispetto per il lavoro realizzato da chi mi ha preceduto. In settimana decidiamo, i ragazzi stiano tranquilli”. “Partiamo dicendo che docenti e studenti ...

