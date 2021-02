Sci | De Manzoni | ' C' è un problema nel Cts'

Ultime Notizie dalla rete : Sci Manzoni

TG La7

Il condirettore de La Verità è intervenuto oggi a Coffee Break: 'Non si può andare avanti in queste condizioni, problema grosso con il nuovo governo, perché non segna una ...Gare in distanza e partenza mass start per gli Assoluti Poco meno di 10km al maschile con gare in tecnica libera e Francescodel Cs Esercito a vincere la gara promozionale regionale in 22'18"...Il condirettore de La Verità è intervenuto oggi a Coffee Break: 'Non si può andare avanti in queste condizioni, problema grosso con il nuovo governo, perché non segna una discontinuità' ...Abano Alle 15 di oggi, nel santuario della Madonna della Salute a Monteortone, verrà dato l’ultimo saluto all’imprenditore Marco Squarcina. Il 54enne è morto nell’ospedale IRCCS di Milano, dov’era ric ...