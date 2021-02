Roger Federer giocherà anche il torneo Atp 500 di Dubai

(Di lunedì 15 febbraio 2021) . Come riportato da Luca Fiorino, il tennista svizzero, al rientro dopo un anno di stop per infortunio, una volta disputato ildi Doha, in Qatar, per una questione di contiguità territorialenel paese vicino in cui si disputa questouna settimana dopo. Il fuoriclasse elvetico, dunque, potrà mettere alla prova il proprio fisico e recuperare pian piano la condizione perduta. SportFace.

Il fuoriclasse iberico, che a Melbourne prova a battere il record di trofei Slam (20) detenuto in coabitazione con, affonterà il greco Stafanos Tsitsipas che ha passato il turno senza ...Non sappiamo ancora se il fuoriclasse svizzerosarà presente, ma di sicuro in qualità di sponsor nutriamo grandissime aspettative per farci conoscere e poter avvicinare non solo il ...Home; Tennis News; Roger Federer; Per la prima volta nelle ultime 23 edizioni, gli Australian Open non hanno potuto contare sulla presenza di Roger Federer in tabellone. La duplic ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini si ferma negli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista ligure, n.17 Atp e 16 ...