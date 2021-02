Rocco Casalino: “Conte non sarà dimenticato, il suo addio ha fatto più di un milione di like. Numeri che al mondo non fa nessuno” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se fosse il portavoce di Mario Draghi non cercherebbe di renderlo “più pop”: “Punterei sulla competenza. Stonerebbe e avrei il timore dell’effetto Mario Monti col cagnolino, in tv da Daria Bignardi”. Rocco Casalino si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Il portavoce-La mia storia“, il prossimo 16 febbraio. Un libro che ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia difficile segnata dalle violenze in famiglia, all’esperienza al Grande Fratello e in politica, raccogliendo le confessioni più intime e private, come quelle sulla sua sessualità. “Cominciando dalla fine“, Casalino ha raccontato le emozioni (visibili, occhi lucidi vicini al pianto, ndr) nel lasciare Palazzo Chigi insieme all’ex premier Conte: “Il concetto di potere lascia il tempo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se fosse il portavoce di Mario Draghi non cercherebbe di renderlo “più pop”: “Punterei sulla competenza. Stonerebbe e avrei il timore dell’effetto Mario Monti col cagnolino, in tv da Daria Bignardi”.si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Il portavoce-La mia storia“, il prossimo 16 febbraio. Un libro che ripercorre tutta la sua vita, dall’infanzia difficile segnata dalle violenze in famiglia, all’esperienza al Grande Fratello e in politica, raccogliendo le confessioni più intime e private, come quelle sulla sua sessualità. “Cominciando dalla fine“,ha raccontato le emozioni (visibili, occhi lucidi vicini al pianto, ndr) nel lasciare Palazzo Chigi insieme all’ex premier: “Il concetto di potere lascia il tempo che ...

fattoquotidiano : Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, le telecamere di Tg La7 catturano la commozione di Rocco Casalino. Mentana: “U… - HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Con Conte alle elezioni si farebbero cose incredibili' - VittorioSgarbi : Leggo che Rocco Casalino nella sua autobiografia, rivolto al padre moribondo, gli abbia detto: «Muori., devi morire… - FQMagazineit : Rocco Casalino: “Conte non sarà dimenticato, il suo addio ha fatto più di un milione di like. Numeri che al mondo n… - MatteoMarchini5 : Rocco Casalino: “Conte non sarà dimenticato, il suo addio ha fatto più di un milione di like. Numeri che al mondo n… -