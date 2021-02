Quelli che il Calcio, i video della puntata di domenica 14 febbraio su Rai 2 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 14 febbraio 2021 su Rai 2 domenica 14 febbraio 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio domenica per raccontare una nuova giornata di Calcio tra partite già giocate, la partita delle 12:30 e due partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento dalle 14, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. I video del 14 febbraio Rivediamo alcuni momenti del programma presi dalla sua pagina facebook, come l’imitazione di Salvini di Ubaldo Pantani o la conferenza stampa di un surreale ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 febbraio 2021)che ilgli ospiti di142021 su Rai 2142021 andrà in onda un nuovo appuntamento conche ilper raccontare una nuova giornata ditra partite già giocate, la partita delle 12:30 e due partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento dalle 14, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Idel 14Rivediamo alcuni momenti del programma presi dalla sua pagina facebook, come l’imitazione di Salvini di Ubaldo Pantani o la conferenza stampa di un surreale ...

davidefaraone : Un sorriso per quelli che ieri accusavano Italia Viva di cercare “poltrone” e oggi ci deridono perché ne abbiamo me… - mariocalabresi : Penso a quelli che vanno a dormire pieni di rabbia, che avevano messo la sveglia all’alba per andare a lavorare in… - pisto_gol : Nelle ultime 9 giornate, Andrea Pirlo, con una Juve piena di Campioni, ha fatto 18pt. Come quelli che ha fatto Davi… - i1ygq : RT @i1ygq: @SkyTG24 Specialmente quelli che risiedono nelle regioni in cui il Pil è inferiore a quello dei lombardi - MarcelloLyotard : @simastatecalmi Ne discutevamo con un'amica, tu crei anticorpi per un virus che non c'è, e quelli dopo un po' o se… -