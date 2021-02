Prada Cup, Finale entro il 24 febbraio! E se non si concludono le regate…Il precedente di Luna Rossa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Luna Rossa attende novità sul calendario della Finale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana conduce per 4-0 su Ineos Uk dopo aver vinto le quattro regate disputate nel weekend ad Auckland (Nuova Zelanda) e ora si trova a metà dell’opera: servono altri tre successi contro i britannici per chiudere la serie, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena non sa ancora quando tornerà in acqua nel Golfo di Hauraki per fronteggiare la flotta di Ben Ainslie. Tre casi di positività al Covid-19 a sud di Auckland hanno convinto la premier neozelandese a proclamare un lockdown di 72 ore, dunque le regate originariamente in programma per mercoledì 17 febbraio sono state posticipate a data da ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)attende novità sul calendario delladellaCup. L’imbarcazione italiana conduce per 4-0 su Ineos Uk dopo aver vinto le quattro regate disputate nel weekend ad Auckland (Nuova Zelanda) e ora si trova a metà dell’opera: servono altri tre successi contro i britannici per chiudere la serie, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena non sa ancora quando tornerà in acqua nel Golfo di Hauraki per fronteggiare la flotta di Ben Ainslie. Tre casi di positività al Covid-19 a sud di Auckland hanno convinto la premier neozelandese a proclamare un lockdown di 72 ore, dunque le regate originariamente in programma per mercoledì 17 febbraio sono state posticipate a data da ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Gazzetta_it : °Sirena: 'Chiudiamo in fretta la #PradaCup per migliorare ancora' #LunaRossa #vela #CoppaAmerica - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - DDV1970 : RT @AquileDel: Prada cup in Nuova Zelanda... guardate il pubblico... non c'è coviddi lì - giovannella58 : RT @lavitadavivere1: Clamoroso!!! ?? Il mainstream dimentica il divieto di inquadrare il pubblico assembrato e senza museruola durante la P… -