Porto Gioia Tauro, De Magistris: "Valorizzare un'eccellenza infrastrutturale della Calabria" (Di lunedì 15 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – "Sono stato in visita al porto di Gioia Tauro. Tra i più grandi d'Europa e del Mediterraneo.Con la comunità portuale, in primo luogo istituzioni, imprenditori, armatori e lavoratori, ci impegniamo a valorizzare questa eccellenza infrastrutturale della Calabria". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria con la coalizione civica Tesoro Calabria.Tra i temi proposti da de Magistris per l'infrastruttura "investimenti su retroporto, ferrovie e zona economica speciale. Dare forza e dignità al lavoro. Mai subalterni a nessuno, sempre in rete con il mondo. La Calabria sempre più porta delle imponenti attività commerciali internazionali".

