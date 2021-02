Perché Draghi potrebbe avere ancora bisogno di Enzo Amendola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra i ministri “non confermati” del governo Draghi c’è un illustre escluso, Enzo Amendola. Non c’è lui nella lista del nuovo esecutivo né il ministero che ha guidato per un anno e mezzo, quello per gli Affari europei. Sarà il premier, alla luce di 7 anni alla guida della Bce, a tenere le fila dei rapporti con Bruxelles, con un sottosegretario delegato, come durante il governo Renzi. È un’assenza di peso, e si farà sentire, a giudicare dalla lunga trafila di reazioni di stima e vicinanza incassata l’ultimo giorno in ufficio. Amendola ha solo 47 anni, ma è già una vecchia conoscenza della politica italiana. Ha iniziato a 16 anni, a studi ancora in corso, consigliere dei Ds nella sua Napoli, dove adesso le cronache dell’ultima ora lo vogliono come papabile candidato sindaco di una coalizione Pd-Cinque ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra i ministri “non confermati” del governoc’è un illustre escluso,. Non c’è lui nella lista del nuovo esecutivo né il ministero che ha guidato per un anno e mezzo, quello per gli Affari europei. Sarà il premier, alla luce di 7 anni alla guida della Bce, a tenere le fila dei rapporti con Bruxelles, con un sottosegretario delegato, come durante il governo Renzi. È un’assenza di peso, e si farà sentire, a giudicare dalla lunga trafila di reazioni di stima e vicinanza incassata l’ultimo giorno in ufficio.ha solo 47 anni, ma è già una vecchia conoscenza della politica italiana. Ha iniziato a 16 anni, a studiin corso, consigliere dei Ds nella sua Napoli, dove adesso le cronache dell’ultima ora lo vogliono come papabile candidato sindaco di una coalizione Pd-Cinque ...

