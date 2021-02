Nibali | Pogacar e Froome | tre tamponi in una settimana per correre l' Uae Tour

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo tante corse di preparazione, soprattutto in Francia vista la cancellazione degli appuntamenti in Australia, Argentina e Colombia, domenica 21 febbraio scatta il World, il massimo circuito ...

Gazzetta_it : #Nibali, #Pogacar e #Froome: oggi il primo dei tre tamponi per correre domenica l’Uae Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali Pogacar

La Gazzetta dello Sport

Partecipazione di grande livello:, il re del Tour che corre con l'Uae Emirates, squadra espressione dell'Emirato;, Froome al debutto con la maglia dell'Israel Start up Nation, Ganna, ...Bernal è 14° a 1'15',26° a 3'26', Ganna 31° e Bettiol 46° con lo stesso distacco.Domenica grande apertura del WorldTour con la corsa negli Emirati n collaborazione con Rcs Sport. Rigidissimo protocollo sanitario: il secondo tampone giovedì all’arrivo ad Abu Dhabi e il terzo domeni ...Davide Cassani interviene professando prudenza riguardo la tendenza di far passare sempre più presto i giovani talenti. Se in questi ultimi anni sono molti i giovanissimi ad essere emersi anche ad alt ...