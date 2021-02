Lockdown, Burioni: “Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Una cosa vi dico: è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non si risolve con le chiusure che servono solo a guadagnare tempo. Si risolve con il vaccino”. Lo scrive su Twitter il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni, commentando un nuovo studio israeliano che conferma un’efficacia del 94% dopo 2 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech, all’indomani dell’appello lanciato da Walter Ricciardi: contro il pericolo varianti di Sars-CoV-2 serve un nuovo Lockdown nazionale, ha ribadito il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Una cosa vi dico: è molto difficile per unavere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema non sicon leche servono solo a guadagnare tempo. Sicon il”. Lo scrive su Twitter il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto, commentando un nuovo studio israeliano che conferma un’efficacia del 94% dopo 2 dosi delanti-di Pfizer/BioNTech, all’indomani dell’appello lanciato da Walter Ricciardi: contro il pericolo varianti di Sars-CoV-2 serve un nuovonazionale, ha ribadito il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - MauroGentileTv : RT @Adnkronos: #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - MarmoAColazione : RT @SignorErnesto: Mio fratello Rob - italianfirst2 : Burioni e Vaia (Spallanzani) contrari al lockdown chiesto da Ricciardi: vaccino e chiusure mirate ?? QUESTA E’ L’ENN… - micerco : RT @Adnkronos: #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' -