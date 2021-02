L’affare con le auto di lusso: furti simulati e truffe alle assicurazioni. Inchiesta a Palermo, tra i complici un poliziotto e un carabiniere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Compravano auto di lusso per poi simularne il furto, incassare i soldi dell’assicurazione e una volta incassati reimmettere le auto sul mercato rivendendole. Tutto con il supporto di un carabiniere e di un poliziotto e di varie concessionarie. Sono 16 in tutte le misure cautelari scattate nella notte tra Palermo e Villabate, tutti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furto, riciclaggio di auto di lusso e truffa in danno ad assicurazioni. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Misilmeri e coordinata da un pool di magistrati della procura di Palermo sotto la guida dall’aggiunto Ennio Petrigni. Le indagini sono scattate nel 2017 dopo la segnalazione di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Compravanodiper poi simularne il furto, incassare i soldi dell’assicurazione e una volta incassati reimmettere lesul mercato rivendendole. Tutto con il supporto di une di une di varie concessionarie. Sono 16 in tutte le misure cautelari scattate nella notte trae Villabate, tutti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furto, riciclaggio didie truffa in danno ad. È quanto emerso dindagini dei carabinieri di Misilmeri e coordinata da un pool di magistrati della procura disotto la guida dall’aggiunto Ennio Petrigni. Le indagini sono scattate nel 2017 dopo la segnalazione di un ...

unipv : RT @Radio24_news: Città e #università: e se fosse un affare? Se riportando la #formazione al centro riscoprissimo che anche questa è econom… - marianomores61 : GENTE NON GUARDATE PIU' 'STA TRASMISSIONE leggendo il sottotitolo (l'affare mascherine) mi viene di pensare= e dell… - lewis_dgh : @victoire_dgh brutto affare, prova a sciacquarti il viso con l’acqua fredda, a me aiuta - GaneterLaw : @realwarriale2 @realvarriale @RaiDue Con luci fortissime dirette sul viso della conduttrice...qui l’affare s’ingrossa - dedonatisv : @FrancaGualmini @Italiantifa Resto con l’idea che fa differenza la possibilità di usare la ragione. Se non ci fosse… -

Ultime Notizie dalla rete : L’affare con 30 Le Migliori Recensioni Di Alien Profumo Donna Testato Formula1Passion.it