La stagione dello sci non parte (e per quest'anno, non partirà più) (Di lunedì 15 febbraio 2021) CUNEO "Una doccia fredda che nessuno si aspettava", commenta il presidente dell'Atl del Cuneese Mauro Bernardi non appena viene diffusa la notizia che le stazioni sciistiche non riaprono. "Siamo tutti ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 15 febbraio 2021) CUNEO "Una doccia fredda che nessuno si aspettava", commenta il presidente dell'Atl del Cuneese Mauro Bernardi non appena viene diffusa la notizia che le stazioni sciistiche non riaprono. "Siamo tutti ...

Ecco la Yamaha 2021: Viñales e Quartararo all'esame di maturità

Presentato, ovviamente on line, il team ufficiale Yamaha per il 2021, con una formazione di piloti rinnovata. Al fianco dello spagnolo Maverick Viñales, confermato e alla quinta stagione con la Casa di Iwata, è infatti arrivato il francese Fabio Quartararo, promosso dal team satellite Petronas in uno scambio di sellini ...

Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 15 febbraio

Su Rai 2 questa sera inizia la messa in onda della 17esima stagione della serie N. C. I. S .. Per l'... Maria Teresa Ruta non ce l'ha fatta ed ha dovuto abbandonare la casa, tra lo sconcerto dello ...

La stagione dello sci finisce in farsa: "Il rinvio al 5 marzo è l'ennesima umiliazione, così ci faranno fallire"

Presentata la M1 del team ufficiale di Iwata con i due piloti chiamati al salto di qualità dopo l'addio di Rossi. "Servirà maggiore costanza, ma sono pronti", dice il managing director Lin Jarvis ...

Cesenalab: il bilancio del 2020 e l'ottenimento dello status di incubatore certificato

L'assessora Francesca Lucchi: “Cesenalab ha saputo reagire al nuovo contesto accogliendo nuove importanti sfide a favore delle imprese giovanili del territorio”.

