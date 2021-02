(Di martedì 16 febbraio 2021) Vittoria importante per il Verona di Ivan, che ha esaltato la sua squadra nel post partita, ed in particolare uno dei suoi giocatori. La vittoria del Verona, conquistata stasera contro il Parma, è una boccata d’aria fresca importante che arriva dopo ben due sconfitte consecutive, che un po’ avevano fatto storcere il naso a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? Juric azzarda il paragone ed elegge Lasagna: è bocciatura per Kalinic? -

Ultime Notizie dalla rete : Juric azzarda

SerieANews

Tutto resta va consegnato all'effetto sorpresa di, che di sperimentare non finisce mai. Sianche un 3 - 5 - 2. Ma forse, lì, il rischio è di finire fuori tema. Il tecnico croato deve ...Un allenatore di ventura ma non proprio Ventura,Enrico Pignatiello baritono mancato al San ... L'anno prossimo arriverà, annuncia Corraducciobello con edicola di giornali in Piazza ...La flessione è arrivata. Ma non deve far paura. La miglior difesa d’Italia si è persa qualcosa. Incassando sei reti nelle ultime tre... Scopri di più ...