Il vero lusso? Ora è quello che si può riparare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se è vero lusso, allora è per sempre. Tramonta l’edonismo della moda «usa egetta» e agli albori di questi nuovi anni 20 si affaccia l’idea che ciò che viene acquistato a caro prezzo debba necessariamente durare nel tempo. Un cappotto, una camicia o un paio di scarpe si trasformano a tutti gli effetti in un investimento che ha diritto, al pari di altri beni durevoli e griffati, alla manutenzione da parte della casa madre. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se è vero lusso, allora è per sempre. Tramonta l’edonismo della moda «usa egetta» e agli albori di questi nuovi anni 20 si affaccia l’idea che ciò che viene acquistato a caro prezzo debba necessariamente durare nel tempo. Un cappotto, una camicia o un paio di scarpe si trasformano a tutti gli effetti in un investimento che ha diritto, al pari di altri beni durevoli e griffati, alla manutenzione da parte della casa madre.

