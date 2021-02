Hellas Verona | Juric | “Gara dominata Lasagna mi ricorda Milito Dimarco…”

(Di martedì 16 febbraio 2021) L'allenatore dell'parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriosa rimonta sul Parma: "Stasera non era facile, prendere gol così velocemente dopo due prestazioni non buone poteva rendere difficile la partita. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto le cose come si deve, a tratti abbiamo dominato. Dimarco ha corso tanto, ma probabilmente c'è anche chi lo ha fatto più di lui, ogni tanto dovrebbe sfruttare di più il suo piede mancino. I ragazzi mi sono piaciuti molto. Colley? Ha un problema al ginocchio, qualcosa sicuramente c'è ma speriamo niente di grave. Abbiamo già fuori Kalinic e speriamo di recuperare presto sia lui che Colley.ci sta facendo una grande impressione, in lui noto delle cose che vedevo in Diego. Ilic? Se continua a lavorare così può fare una grande carriera".caption ...

... il millesimo gol dell'in Serie A. È sempre nono posto per la squadra di Juric, e strada sempre più in salita per il Parma che, con il match di, ha subito almeno due gol in sedici ...Ilpareggia quasi subito, al 13': Lazovic dalla destra mette un cross interessante, Lasagna ... L', rinfrancato dal pareggio, si fa rivedere con Lasagna al 17', ma la conclusione della ...L'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: "Dopo due prestazioni non buone come a Roma e Udine prendere gol subito non è stato facile.Messo al muro da un progetto incoerente, la candidatura del Parma alla retrocessione (sarebbe la terza negli ultimi 36 anni: 1985 in C1, 2008 e 2015 in B) è sempre più ...