Gli uomini nominati a prescindere

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Perché a sinistra solo ministri? Di sicuro non perché siano più bravi e più competenti. Ma semplicemente perché le leve del comando sono in mano loro. E perché le donne non giocano fino in fondo la partita, come dovrebbero. Ogni volta che si denuncia la mancanza di donne in organi politici o istituzionali, negli incarichi dirigenziali come negli incontri pubblici, puntualmente arriva il lamento di qualche pappagallo (ma anche papagalla) che reclama come prioritaria la meritocrazia e ci ricorda che le donne non possono essere nominate o elette a. Gliinvece sì. È successo anche con il governo Draghi appena formato: 8 donne, di cui la metà senza portafoglio, su 23 ministri. Hanno brillato in particolare i partiti di sinistra (Pd e LEU) che non hanno portato neanche una donna al governo, nonostante il Partito ...