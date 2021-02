TV7Benevento : Fi: Occhiuto, 'grazie a Berlusconi per fiducia, mi impegnerò con abnegazione ed equilibrio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto grazie

SassariNotizie.com

La situazione che si è determinata oggi, proprio a seguito della pandemia - afferma ancoranella lettera a Draghi - crea l'occasione per compiere questo percorso di rigenerazione,ai ...Le pubblicazioni online dell'ISPI sono realizzate ancheal sostegno della Fondazione Cariplo ...Antonella Mori Antonella Napoli Antonella Scott Antonia Williams Antonino Fazio Antonino...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi ha accordato. Mi impegnerò con abnegazione ed equilibrio per guidare il gruppo di Forza Italia alla Camera ...In Forza Italia salgono le quotazioni di Occhiuto che ora deve decidere. Pd e M5s si allontanano. Morra duro sull’Esecutivo Draghi ...