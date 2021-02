EasyPark è la prima app per il parcheggio a sbarcare su CarPlay di iOS (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il servizio per il pagamento della sosta tramite smartphone è ora compatibile con CarPlay, il sistema di screen mirroring per auto di iOS. È la prima app a consentire la programmazione della sosta direttamente dal cruscotto dell'automobile.... Leggi su dday (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il servizio per il pagamento della sosta tramite smartphone è ora compatibile con, il sistema di screen mirroring per auto di iOS. È laapp a consentire la programmazione della sosta direttamente dal cruscotto dell'automobile....

Sembra incredibile, ma EasyPark è la prima app per il parcheggio ad essere integrata in CarPlay in Europa dal lancio della piattaforma ormai nel lontano 2014. Il numero di applicazioni disponibili ...

... mentre la prima ora di sosta costa trenta centesimi nelle piazze e cinquanta centesimi nelle vie. ... gestore Unipark e gruppo EasyPark Italia, rappresentato dal general manager Giuliano Caldo, che ...

L'app può essere ora visualizzata ed utilizzata nella dashboard di CarPlay rendendo molto più semplice ed immediato il pagamento del parcheggio ...

Il servizio per il pagamento della sosta tramite smartphone è ora compatibile con CarPlay, il sistema di screen mirroring per auto di iOS. È la prima app a consentire la programmazione della sosta dir ...

