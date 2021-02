Dg della Asl di Chieti | “Lockdown subito | siamo seduti su una bomba”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) PESCARA – “Con una circolazione virale così alta si mette a rischio seriamente la vaccinazione oltre che la salute collettiva. Se solo fosse nelle mie facoltà chiederei il lockdown per i Comuni con il maggior numero di contagi“. È la presa di posizione del direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, sulla situazione Covid in alcuni territori della regione Abruzzo dove risulta infetto l’1% della popolazione con una forte prevalenza della variante inglese. Osservati speciali sono Chieti, San Giovanni Teatino, Francavilla, Bucchianico e Atessa.

Il Direttore generale Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael esprime a chiare lettere la grande preoccupazione per la situazione epidemiologica che si registra in alcuni territori, dove risulta infetto l'1%... Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, preoccupato per i tanti positivi al Covid in alcuni territori dell'Abruzzo.