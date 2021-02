Covid, No Vax e 5G: il decalogo del movimento dei No in piazza a Torino (Di lunedì 15 febbraio 2021) Erano in tanti in centro a Torino a manifestare contro l’imposizione dei vaccini e non solo. Un mondo eterogeneo che rifiuta, invocando la libertà di scelta terapeutica, i vaccini incognita e soprattutto la loro imposizione senza, a lor dire, adeguate sperimentazioni. Nel loro decalogo, sintetizzato dalla sigla 3 V verità e libertà, e dallo slogan “Viviamo liberi e senza paure”, viene ribadito il rifiuto del mostro 5G, per un benessere della salute pubblica e personale. Un discorso legato al No verso pesticidi e OGM e, ovviamente, all’elettrosmog in cui siamo effettivamente immersi. Un movimento, quello genericamente definito No Vax, che si riconosce, con diverse sfumature, in una serie di obiettivi che si rifanno alla filosofia della “decrescita felice” auspicato da Serge Latouche. Tra i pasionari di questo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Erano in tanti in centro aa manifestare contro l’imposizione dei vaccini e non solo. Un mondo eterogeneo che rifiuta, invocando la libertà di scelta terapeutica, i vaccini incognita e soprattutto la loro imposizione senza, a lor dire, adeguate sperimentazioni. Nel loro, sintetizzato dalla sigla 3 V verità e libertà, e dallo slogan “Viviamo liberi e senza paure”, viene ribadito il rifiuto del mostro 5G, per un benessere della salute pubblica e personale. Un discorso legato al No verso pesticidi e OGM e, ovviamente, all’elettrosmog in cui siamo effettivamente immersi. Un, quello genericamente definito No Vax, che si riconosce, con diverse sfumature, in una serie di obiettivi che si rifanno alla filosofia della “decrescita felice” auspicato da Serge Latouche. Tra i pasionari di questo ...

