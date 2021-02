Covid, Draghi rimanda le riaperture. E deve fare i conti con l’opposizione al governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governo Draghi al centro delle polemiche per la proroga della chiusura degli impianti sciistici a poche ore dalla riapertura. Fine della magia per Mario Draghi, che come ogni politico ora deve fare i conti con il consenso e deve farlo in un momento drammatico, segnato dall0emergenza coronavirus, e con l’opposizione al governo. Da mesi infatti la Lega (e il Centrodestra in generale) chiede di interrompere la stagione delle chiusure e delle restrizioni. Il 15 febbraio poteva essere una data indicativa per la scadenza di due divieti ingombranti, pesanti: il divieto di sciare negli impianti, quindi lo stop allo sci, e il divieto di spostarsi tra le Regione. Il secondo è stato prorogato dal governo Conte, il primo dal ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilal centro delle polemiche per la proroga della chiusura degli impianti sciistici a poche ore dalla riapertura. Fine della magia per Mario, che come ogni politico oracon il consenso efarlo in un momento drammatico, segnato dall0emergenza coronavirus, e conal. Da mesi infatti la Lega (e il Centrodestra in generale) chiede di interrompere la stagione delle chiusure e delle restrizioni. Il 15 febbraio poteva essere una data indicativa per la scadenza di due divieti ingombranti, pesanti: il divieto di sciare negli impianti, quindi lo stop allo sci, e il divieto di spostarsi tra le Regione. Il secondo è stato prorogato dalConte, il primo dal ...

