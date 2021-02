Coppa Europa, primo podio in gigante per Roberta Midali (Di lunedì 15 febbraio 2021) A distanza di tre anni, Roberta Midali è tornata a rivivere la gioia di un podio in Coppa Europa. La 26enne di Branzi ha infatti chiuso in terza posizione il secondo gigante di Berchtesgaden, cogliendo il miglior risultato della carriera fra le porte larghe. In grado di cancellare la brutta prestazione della giornata inaugurale, la portacolori dell’Esercito è stata autrice di una grande rimonta che le ha permesso di tagliare il traguardo alle spalle della svedese Hilma Loevblom e della tedesca Jessica Hilzinger. Nona dopo la prima manche, la giovane orobica ha recuperato sei posizioni fissando lo stesso tempo dell’austriaca Magdalena Kappaurer, distante sessantaquattro centesimi dalla giovanissima scandinava. In chiave tricolore da segnalare l’ottavo posto di Karoline Pichler, quarta ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) A distanza di tre anni,è tornata a rivivere la gioia di unin. La 26enne di Branzi ha infatti chiuso in terza posizione il secondodi Berchtesgaden, cogliendo il miglior risultato della carriera fra le porte larghe. In grado di cancellare la brutta prestazione della giornata inaugurale, la portacolori dell’Esercito è stata autrice di una grande rimonta che le ha permesso di tagliare il traguardo alle spalle della svedese Hilma Loevblom e della tedesca Jessica Hilzinger. Nona dopo la prima manche, la giovane orobica ha recuperato sei posizioni fissando lo stesso tempo dell’austriaca Magdalena Kappaurer, distante sessantaquattro centesimi dalla giovanissima scandinava. In chiave tricolore da segnalare l’ottavo posto di Karoline Pichler, quarta ...

