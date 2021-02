Blocco sci: insorgono le imprese, danni incalcolabili (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La decisione del governo di bloccare lo sci fino al 5 marzo provoca tanta amarezza e delusione fra le imprese coinvolte, non solo quelle delle attività sciistiche, ma anche quelle della ristorazione e dell’ospitalità e più in generale del settore turistico. Da tutti un’unica richiesta: più chiarezza sulle decisioni e turismo di nuovo al centro. Sangalli: “Situazione inaccettabile” “Dopo la zona rossa decretata per sbaglio in Lombardia adesso subiamo il caos generato dagli annunci sulla stagione sciistica, prima aperta e poi chiusa”, denuncia il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, aggiungendo che ciò implica “altri pesantissimi danni per le imprese. Una situazione inaccettabile”. Confturismo: “Messaggio negativo per il Paese” “Con quest’ultimo colpo si completa un anno intero di Blocco per il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La decisione del governo di bloccare lo sci fino al 5 marzo provoca tanta amarezza e delusione fra lecoinvolte, non solo quelle delle attività sciistiche, ma anche quelle della ristorazione e dell’ospitalità e più in generale del settore turistico. Da tutti un’unica richiesta: più chiarezza sulle decisioni e turismo di nuovo al centro. Sangalli: “Situazione inaccettabile” “Dopo la zona rossa decretata per sbaglio in Lombardia adesso subiamo il caos generato dagli annunci sulla stagione sciistica, prima aperta e poi chiusa”, denuncia il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, aggiungendo che ciò implica “altri pesantissimiper le. Una situazione inaccettabile”. Confturismo: “Messaggio negativo per il Paese” “Con quest’ultimo colpo si completa un anno intero diper il ...

Per Draghi grana sci con lo stop fino al 5 marzo. Furiosi Lega e governatori

- Le piste di sci restano chiuse fino al 5 marzo, ma non si fermano le polemiche sulla decisione del ministro della Salute Speranza a poche ore dalla promessa riapertura degli impianti. La rabbia ...

Il neoministro Giorgetti dice che 4,5 miliardi di euro in ristori non basteranno, per Coldiretti la stima sale a 12 miliardi di perdite considerando anche l'indotto e la filiera delle vacanze invernal ...

La decisione del governo di bloccare lo sci fino al 5 marzo provoca tanta amarezza e delusione fra le imprese coinvolte, non solo quelle ...

