Blitz in Veneto | nella rete dei bracconieri erano finite anche le tartarughe

VENEZIA – La polizia ittico venatoria per la vigilanza ambientale della Città metropolitana di Venezia ha effettuato tra ieri e oggi un doppio blitz contro il bracconaggio nel Comune di San Donà di Piave, individuando 350 metri di reti da pesca in un ramo del canale Brian, destinate a catturare carpe e siluri, e in cui erano rimaste incastrate anche delle tartarughe. Il blitz è scattato grazie ad una segnalazione del consigliere metropolitano Costante Marigonda e alle indicazioni della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee). Gli agenti della Polizia ittico venatoria hanno individuato un primo punto in cui erano presenti delle reti abusive calate nell'acqua e hanno deciso di predisporre un appostamento in attesa che qualcuno le recuperasse.

