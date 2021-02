Biscotti donuts | la ricetta dolce di Sara Brancaccio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladeidi, laE’ sempre mezzogiorno di oggi 15 febbraio 2021. Sono i deliziosiche possiamo decorare come vogliamo einfatti ci mostra prima di tutto come si prepara la glassa, la ghiaccia reale. Un pasta frolla semplice da lavorare a mano o con la planetaria e anche qui possiamo scegliere il colore che vogliamo per i nostri. Particolare il colore alimentare scelto da, è polvere di frutta. Non perdete questa e le altre ricette dolci di E’ sempre mezzogiorno, ladei, anche la ...