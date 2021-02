“Basta restrizioni, apriamo lo stesso”: dopo i ristoratori, la protesta del mondo dello sci (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una protesta sulla falsariga di quella dei ristoratori, che nelle scorse settimane con l’iniziativa Io Apro avevano sfidato le restrizioni del governo (con grande successo, come testimoniato dalla diretta record del senatore Gianluigi Paragone, sceso al fianco dei manifestanti). A dire Basta, stavolta, sono gli operatori dello sci, altro settore messo in ginocchio dalle misure adottate dal governo Conte bis e costretto ad assistere, con la nascita dell’esecutivo Draghi, a segnali di pericolosa continuità: il ministro della Salute Roberto Speranza ha subito confermato la chiusura degli impianti fino al 5 marzo, scatenando così la reazione di chi non riesce ad accettare l’ennesima ingiustizia di questi mesi difficilissimi. A Piana di Vigezzo, 1.720 metri di altezza nel Comune di Craveggia, nella ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unasulla falsariga di quella dei, che nelle scorse settimane con l’iniziativa Io Apro avevano sfidato ledel governo (con grande successo, come testimoniato dalla diretta record del senatore Gianluigi Paragone, sceso al fianco dei manifestanti). A dire, stavolta, sono gli operatorisci, altro settore messo in ginocchio dalle misure adottate dal governo Conte bis e costretto ad assistere, con la nascita dell’esecutivo Draghi, a segnali di pericolosa continuità: il ministro della Salute Roberto Speranza ha subito confermato la chiusura degli impianti fino al 5 marzo, scatenando così la reazione di chi non riesce ad accettare l’ennesima ingiustizia di questi mesi difficilissimi. A Piana di Vigezzo, 1.720 metri di altezza nel Comune di Craveggia, nella ...

