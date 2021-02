Australian Open, giornalista chiede a Berrettini: “Com’è andata la partita?” (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Davvero incredibile quello che è capitato nella sala stampa di Melbourne, dove sono in corso di svolgimento gli Australian Open 2021. Un giornalista, o presunto tale, chiede a Matteo Berrettini, fresco di ritiro contro il greco Stefanos Tsitsipas per un problema addominale che non gli ha permesso neanche di scendere in campo: “Raccontaci Com’è andata la partita, come ti sei sentito in campo”. Lo sguardo di Matteo è tutto un programma. Una figuraccia mondiale. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Davvero incredibile quello che è capitato nella sala stampa di Melbourne, dove sono in corso di svolgimento gli2021. Un, o presunto tale,a Matteo, fresco di ritiro contro il greco Stefanos Tsitsipas per un problema addominale che non gli ha permesso neanche di scendere in campo: “Raccontacila, come ti sei sentito in campo”. Lo sguardo di Matteo è tutto un programma. Una figuraccia mondiale. In alto il. SportFace.

