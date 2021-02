Amici, tutto pronto per il serale: la data di inizio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il serale di ‘Amici’ sta per tornare! E’ tutto pronto per le serate che segneranno nuovamente il noto talent show. Il programma condotto da Maria De Filippi è ormai da anni appuntamento fisso per migliaia di telespettatori. L’Accademia d’Arte più celebre d’Italia ha infatti sin da subito conquistato i cuori dei giovani e, ogni anno, continua a far parte della nostra routine quotidiana. Anche per questa edizione, è arrivato così l’attesissimo momento del serale. Siete pronti? Ecco quando andrà in onda. Il serale di Amici: la data di inizio Come ogni anno, il serale di ‘Amici di Maria De Filippi‘ andrà in onda di sabato e sarà condotto come sempre dalla Regina della Mediaset. Al ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildi ‘’ sta per tornare! E’per le serate che segneranno nuovamente il noto talent show. Il programma condotto da Maria De Filippi è ormai da anni appuntamento fisso per migliaia di telespettatori. L’Accademia d’Arte più celebre d’Italia ha infatti sin da subito conquistato i cuori dei giovani e, ogni anno, continua a far parte della nostra routine quotidiana. Anche per questa edizione, è arrivato così l’attesissimo momento del. Siete pronti? Ecco quando andrà in onda. Ildi: ladiCome ogni anno, ildi ‘di Maria De Filippi‘ andrà in onda di sabato e sarà condotto come sempre dalla Regina della Mediaset. Al ...

