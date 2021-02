A Torino sedicenne in auto non rispetta quattro semafori rossi | 6mila euro di multa!

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un ragazzo di 16 anni stato sorpreso dalla polizia municipale, a, alla guida di una Ford Fiesta. Il giovane, ovviamente privo di patente, non passato inosservato allo sguardo degli agenti, che ...

Leggi anche, la palestra apre all'aperto e "dribbla" i divieti anticontagioUn ragazzo di 16 anni è stato sorpreso dalla polizia municipale, a Torino , alla guida di una Ford Fiesta. Il giovane, ovviamente privo di patente, non è ...Mamma e padre erano scesi per una commissione, lui si è messo al volante; ha rischiato anche di investire un pedone ...